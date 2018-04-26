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В Нальчике пронесли георгиевскую ленту длиной 73 метра
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В Нальчике пронесли георгиевскую ленту длиной 73 метра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 24 апр — РИА Новости. Волонтеры Кабардино-Балкарии в день старта акции «Георгиевская ленточка» пронесли по главной улице Нальчика 73-метровую георгиевскую ленту, сообщает администрация столицы Кабардино-Балкарии.
В Нальчике акция «Георгиевская ленточка» началась с торжественного митинга на площади Согласия.
"После напутствий младшему поколению и слов благодарности героям Великой Отечественной войны георгиевскую ленту длиной 73 метра торжественно пронесли по главной улице города — проспекту Ленина — и вручили ее представителям Терского района", — говорится в сообщении.
Из Терского района ленту пронесут по всем муниципальным образованиям Кабардино-Балкарии. В Нальчик она вернется 9 мая, когда волонтеры торжественно пройдут с ней перед парадом Победы по улицам города.
Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.
С 2016 года акция проводится силами тысяч «Волонтеров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».
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