В Нальчике пронесли георгиевскую ленту длиной 73 метра

НАЛЬЧИК , 24 апр — РИА Новости . Волонтеры Кабардино-Балкарии в день старта акции «Георгиевская ленточка» пронесли по главной улице Нальчика 73-метровую георгиевскую ленту, сообщает администрация столицы Кабардино-Балкарии.

В Нальчике акция «Георгиевская ленточка» началась с торжественного митинга на площади Согласия.

"После напутствий младшему поколению и слов благодарности героям Великой Отечественной войны георгиевскую ленту длиной 73 метра торжественно пронесли по главной улице города — проспекту Ленина — и вручили ее представителям Терского района", — говорится в сообщении.

Из Терского района ленту пронесут по всем муниципальным образованиям Кабардино-Балкарии. В Нальчик она вернется 9 мая, когда волонтеры торжественно пройдут с ней перед парадом Победы по улицам города.

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня») при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.