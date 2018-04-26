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Стартовала очередная волна опроса предпринимателей в рамках исследования «Индекс Опоры RSBI»
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Стартовала очередная волна опроса предпринимателей в рамках исследования «Индекс Опоры RSBI» 

Волга Ньюс 1 час назад
Индекс RSBI является аналитическим инструментом, результаты которого позволяют прогнозировать развитие малого и среднего бизнеса в России и оперативно реагировать на изменение ситуации. Для предпринимателей — это возможность высказать свое мнение о вариантах развития бизнеса в нестабильной экономической ситуации и обратить внимание власти на самые острые проблемы.
Принять участие в опросе можно, пройдя по ссылке http://b2b3.magram.ru/cabinet/reg/index.php?ref=2.
Ответы на вопросы займут не более 10 минут.
Полученные данные конфиденциальны и будут использованы только в обобщенном виде.
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