Биржи АТР закрылись преимущественно снижением

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественным снижением после новостей о расследовании США в отношении деятельности китайской фирмы Huawei, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,38% — до 3075,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,15%, до 1770,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,06% — до 30007,68 пункта, корейский KOSPI — вырос на 1,1%, до 2475,64 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,47%, до 22319,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,18% и составил 5910,8 пункта.

В лидерах снижения в четверг оказались биржи Китая после того, как американские СМИ написали, что Минюст США ведет расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies в связи с возможным нарушением санкционного режима против Ирана . При этом детали пока не сообщаются.

Участники торгов в четверг также продолжили следить за состоянием доходности десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries), которая во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране. К закрытию бирж в среду показатель составил 3,025%.

"Фондовые рынки падали сильно в январе и марте на фоне роста доходности американских гособлигаций. Однако в марте ФРС США дала понять, что повышение базовой ставки в стране будет постепенным. Именно ожидания постепенного повышения ставки позволяют рынкам спокойнее реагировать на текущий рост доходности", — считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), чье мнение приводит агентство Рейтер

Участники торгов обратили внимание и на корпоративные отчетности компаний региона. Так, в четверг стало известно, что чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,69 триллиона вон (10,8 миллиарда долларов). По итогам торгов акции компании подорожали на 3,45%.