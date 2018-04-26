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Кемсоцинбанк повысил ставки по вкладам
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Кемсоцинбанк повысил ставки по вкладам 

Банки.ру 58 минут назад
«Выгодный» (от 100 тыс. рублей на один год) теперь можно открыть под 6,7% (ранее — под 6%). Выплата процентов — в конце срока.
Доходность вклада «Диалог» (от 50 тыс. рублей на полтора года) увеличена на 1 процентный пункт и составляет 6,3% (с первого по 365-й день — 6,7%, с 366-го по 550-й день — 5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Диалог+» (от 10 тыс. рублей на 400 дней) оформляется под 6,4% вместо 5,5%, а «Диалог Оптимальный» — под 6,2% (ранее — под 5%). Сумма первоначального взноса по обоим вкладам — от 10 тыс. рублей. Срок — 400 дней.
«Социальный» (от 10 рублей на два года) можно разместить под 6% вместо 5,5%. Проценты по трем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются.
Все депозиты пополняемые.
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