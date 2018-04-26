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Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,79%
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Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,79% 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов недвижимости, холдинговых компаний и услуг.
На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite поднялся на 0,79%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции JG Summit Holdings Inc (PS:JGS), которые подорожали на 2,250 п. (3,81%), закрывшись на отметке в 61,250. Котировки GT Capital Holdings Inc (PS:GTCAP) выросли на 34,00 п. (3,40%), завершив торги на уровне 1.034,00. Бумаги Ayala Land Inc (PS:ALI) выросли в цене на 1,200 п. (3,02%), закрывшись на отметке 41,000.
Лидерами падения стали акции DMCI Holdings Inc (PS:DMC), цена которых упала на 0,660 п. (5,46%), завершив сессию на отметке 11,420. Акции Manila Electric Co (PS:MER) поднялись на 11,20 п. (3,65%), закрывшись на уровне 295,80, а Metropolitan Bank and Trust Co (PS:MBT) снизились в цене на 2,15 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 81,60.
На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (113) превысило количество закрывшихся в минусе (88), а котировки 38 акций практически не изменились.
Котировки акций DMCI Holdings Inc (PS:DMC) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 5,46%, 0,660 п., и завершили торги на отметке 11,420.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,16%, или 2,10, достигнув отметки $1.324,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,18%, или 0,12, до $68,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,39%, или 0,29, до отметки $74,29 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,25% до 8,2398, а котировки USD/PHP упали на 0,19%, достигнув отметки 52,162.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 91,00.
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