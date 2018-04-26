Ученики школы № 2093 привели в порядок памятник военному кинологу с собакой 

Патронатная акция в Терлецком лесопарке состоялась в рамках месячника по благоустройству территорий города Москвы.
Школьники из образовательного комплекса № 2093 имени Героя России Анатолия Савельева привели в порядок территорию вокруг памятника военному кинологу с собакой, расположенного в Терлецком лесопарке, а также промыли от пыли и осадков сам памятник. В патронатной акции также акции приняли участие ветераны 470-го ордена Красной Звезды Центра служебного собаководства и активисты Молодёжной палаты района Новогиреево. В ходе акции выпускник школы № 2093, ветеран-кинолог Анатолий Голиков передал в дар школьному музею уникальные фотографии и документы довоенных и военных лет, рассказывающие об истории Центра служебного собаководства. По окончании акции её участники возложили цветы к подножию памятника.
Фото — школа № 2093.