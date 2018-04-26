Мурманская область за год на треть увеличила объемы инвестиций

МУРМАНСК , 26 апреля. / ТАСС /. Объем инвестиций в проекты на территории Мурманской области в 2017 году вырос в 1,3 раза относительно 2016 года и превысил 110 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг губернатор Марина Ковтун, выступая в областной думе.

"Благодаря мерам господдержки объем инвестиций за минувший год превысил 110 млрд рублей. По темпу их роста — в 1,3 раза — наш регион поднялся на шестое место по стране", — сказала глава региона.

По словам губернатора, в 2017 году господдержку получили семеро инвесторов: трое — по налоговым льготам и четверо — по аренде земельных участков без проведения торгов. Инвестиционный портфель области на сегодня включает 16 соглашений с инвесторами, проекты предусматривают создание 6,3 тыс. новых рабочих мест.

Среди мер поддержки губернатор назвала в первую очередь налоговые преференции. Также она отметила работу по улучшению деловой среды.

"Мы последовательно снижаем сроки прохождения административных процедур. В минувшем году в четыре раза (до семи дней) сокращен срок подготовки межевого и технического планов, в два раза (до 15 дней) — срок выдачи градостроительного плана, в 1,4 раза (до 17 дней) — срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, до пяти дней — срок выдачи разрешения на строительство", — сказала Ковтун.

Кроме того, второй год идет работа по переводу закупок малого объема на специализированную электронную торговую площадку. Объем госзакупок малого объема на этой площадке за прошлый год увеличился в 2,5 раза — до 685 млн рублей.