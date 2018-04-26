«Норникель» в I кв. увеличил выпуск никеля и меди 

Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». ПАО «ГМК „Норильский никель“, крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, увеличил производство за первый квартал 2018 г.
Цех „Норникеля“. Фото компании.
»Норникель" подтверждает прогноз производства на 2018 г. из собственного сырья на прежнем уровне. Никель Общий объем производства никеля в первом квартале 2018 г. составил 54 тыс. тонн, что было практически на уровне первого квартала 2017 г. (+1% год-к-году). Объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн, что на 8% выше аналогичного периода прошлого г. Увеличение производства было связано с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала, в связи с реконфигурацией производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta. Медь Общий объем производства меди в первом квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого г. вырос на 18% до 112 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья увеличилось на 22% до 112 тыс. тонн, главным образом, за счет увеличения переработки концентрата, приобретенного у ГК «Ростех». Металлы платиновой группы Палладий и платина в первом квартале 2018 г. производились только из российского сырья, их объемы выросли по сравнению с 1 кв. 2017 г. и составили 583 тыс. унций (+6%) и 138 тыс. унций (+6%), соответственно. Рост производства был связан с более низкой базой первого квартала 2017 г. в связи с формированием транспортного незавершенного производства в тот период. При этом производство палладия и платины из собственного сырья компании выросло на 12% и 17%, соответственно. Производство металлов платиновой группы из сырья третьих лиц в первом квартале 2018 г. было прекращено из-за практической приостановки переработки такого сырья на заводе Norilsk Nickel Harjavalta. Российские подразделения Кольская ГМК произвела в первом квартале 2018 г. почти 38 тыс. тонн товарного никеля, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого г. (+1% год-к-году). Рост связан с увеличением поставок файнштейна из Заполярного филиала. Объем производства меди российскими подразделениями компании в первом квартале 2018 г. составил 107 тыс. тонн, что выше результатов первого квартала прошлого г. на 18%.
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"Норникель" увеличил выручку в 2017 году и снизил прибыль Увеличение производства меди в первом квартале отчетного г. связано с переработкой концентрата, приобретенного у ГК «Ростех». За первый квартал 2018 г. российские предприятия компании произвели 571 тыс. унций палладия (+7% по сравнению с 1 кв. 2017 г.), и 136 тыс. унций платины (+8% по сравнению с 1 кв. 2017 г.). Рост производства связан с более низкой базой в 1 квартале 2017 г. в связи с формированием транспортного незавершенного производства. Практически весь объем товарных металлов, произведенных в первом квартале 2018 г. на российских предприятиях компании, был произведен из собственного сырья. Финляндия В первом квартале 2018 г. дочерний финский завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 16 тыс. тонн никеля, что на 2% выше первого квартала 2017 г., при этом объем производства никеля из российского сырья компании составил также 16 тыс. тонн, увеличившись на 21% по сравнению с прошлым годом. Рост производства связан с увеличением переработки российского концентрата в рамках реконфигурации металлургических мощностей. Товарная медь в первом квартале 2018 г. производилась только из российского сырья компании, ее объем составил почти 5 тыс. тонн, увеличившись на 39% по сравнению с первым кварталом 2017 г.. Рост производства меди в отчетном квартале был связан с увеличением переработки российского концентрата в рамках реконфигурации металлургических мощностей. В первом квартале 2018 г. выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) составил 12 тыс. унций (-18% по сравнению с 1 кв. 2017 г.) и 2 тыс. унций (в 2,5 раза меньше чем в 1 кв. 2017 г.), соответственно. Снижение производства МПГ в отчетном квартале связано с замещением покупного импортного сырья российским, с меньшим содержанием драгоценных металлов. ЮАР Производство металлов в концентрате предприятием Nkomati в ЮАР (доля «Норникеля» — 50%) в первом квартале 2018 г. снизилось и составило: никеля около 2 тыс. тонн, меди 0,7 тыс. тонн, палладия — 6 тыс. унций, платины — 2 тыс. унций. Снижение производства металлов связано с уменьшением объемов добычи руды и переработке руд с более низким содержанием металлов.