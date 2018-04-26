В Находке Приморского края полицейские присоединились к федеральной акции «Георгиевская ленточка»

городе Находке стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Сотрудники городского отдела полиции вручили символ Победы местным жителям и поздравили с наступающим праздником.

Главная цель акции заключается в том, чтобы напомнить жителям страны о мужестве советского народа, подвигах фронтовиков и тружеников тыла и героях Великой Отечественной войны.

Полицейским удалось создать праздничное настроение. Жители города были приятно удивлены, благодарили организаторов акции. Многие поведали истории о своих дедах и прадедах, благодаря которым мы сейчас живем в мирной стране.

Сотрудники полиции рассказали участникам акции о том, что означает георгиевская лента, и акцентировали внимание на правилах ее ношения.