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В Находке Приморского края полицейские присоединились к федеральной акции «Георгиевская ленточка»
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В Находке Приморского края полицейские присоединились к федеральной акции «Георгиевская ленточка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В городе Находке стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Сотрудники городского отдела полиции вручили символ Победы местным жителям и поздравили с наступающим праздником.
Главная цель акции заключается в том, чтобы напомнить жителям страны о мужестве советского народа, подвигах фронтовиков и тружеников тыла и героях Великой Отечественной войны.
Полицейским удалось создать праздничное настроение. Жители города были приятно удивлены, благодарили организаторов акции. Многие поведали истории о своих дедах и прадедах, благодаря которым мы сейчас живем в мирной стране.
Сотрудники полиции рассказали участникам акции о том, что означает георгиевская лента, и акцентировали внимание на правилах ее ношения.
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