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Биткоин вновь торгуется ниже $9 тысяч
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Биткоин вновь торгуется ниже $9 тысяч 

Прайм 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром вновь опустилась в цене ниже 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.45 мск биткоин дешевел на 6,15%, до 8,851 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта снижалась в цене на 5,8%, до 8,865 тысячи долларов, на OKEx — на 5,82%, до 8,864 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 4,96%, до 629,17 доллара, Ripple — на 6,99%, до 0,81 доллара, Bitcoin Cash — на 1,49%, до 1330,2 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 394,54 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.
"Вчера биткоин подешевел на 8%, сегодня падение приостановилось. В топ-10 криптовалют движение было аналогичным", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.
Эксперт добавил, что в рамках коррекции биткоин может снизиться до 8,1 тысячи долларов, но "в целом мы ожидаем возобновления роста уже в пределах двух-трех дней".
Биткоин с середины апреля торговался на уровне около 8 тысяч долларов, во вторник ему удалось добраться до отметки в 9 тысяч долларов, а затем ненадолго закрепиться над ней, ближе к 9,5 тысячам, обозначив месячный максимум. Но вечером в среду криптовалюта начала терять достигнутый рост.
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