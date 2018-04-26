Мильнер инвестировал в финтех-стартап выходцев из России Revolut

Венчурный фонд DST Global Юрия Мильнера совместно с группой инвесторов вложил $250 млн в британский финтех-стартап с российскими корнями Revolut. Стартап в ходе раунда оценили в $1,7 млрд

Фонд российского миллиардера возглавил раунд финансирования. В раунде также приняли участие Index Ventures и Ribbit Capital. С момента основания компания привлекла $336,4 млн Revolut создана в 2015 г. выпускником Российской экономической школы (РЭШ), Московского физико-технического института (МФТИ) и бывшим трейдером Credit Suiss в Лондоне Николаем Сторонским и бывшим специалистом по разработке Deutsche Bank AG Владом Яценко

США, Канады, Австралии, Сингапура и Гонконга. Полученные инвестиции компания направит на запуск сервиса в новых странах и расширение штата — с 350 до 800 сотрудников, в том числе наняв 200 человек в Москве Санкт-Петербурге , уточняет vc.ru со ссылкой на основателей проекта. В 2018 г. Revolut планирует выйти на рынки России

Revolut занимается выпуском карт с несколькими валютными счетами. Стартап позволяет пользователям обменивать одну валюту на другую без банковских комиссий, конвертируя средства по среднему рыночному курсу. Карты Revolut поддерживают 150 различных валют. Компания утверждает, что ее сервисом пользуются почти 2 млн клиентов, 250 тысяч из которых — каждый день. В ближайшие пять лет стартап намерена увеличить аудиторию до 100 млн клиентов, отмечает CNBC.