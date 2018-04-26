Россия активно осваивает африканский и латиноамериканский бумажный рынок 

Представители Каменской БКФ отмечают, что вся экспортируемая продукция соответствует стандартам FSC — является легальным продуктом с учетом требований налогового и природоохранного законодательства, а также производится из сырьевых ресурсов, которые контролируются официально уполномоченными органами и организациями.
На сегодняшний день на Каменской БКФ успешно функционируют 5 БДМ, перерабатывающих отходы в качественную бумагу и картон. Представители фабрики отмечают, что крайний транш, направленный на модернизацию действующей производственной базы составил около 150 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание отечественных производителей на существенном увеличении объема несыръевого экспорта. По словам Главы государства, Россия в течение ближайших 4 лет сможет упрочить свои позиции на внешнем рынке и будет больше экспортировать продуктов питания, чем ввозить в страну.