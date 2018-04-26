Россия активно осваивает африканский и латиноамериканский бумажный рынок

Представители Каменской БКФ отмечают, что вся экспортируемая продукция соответствует стандартам FSC — является легальным продуктом с учетом требований налогового и природоохранного законодательства, а также производится из сырьевых ресурсов, которые контролируются официально уполномоченными органами и организациями.

На сегодняшний день на Каменской БКФ успешно функционируют 5 БДМ, перерабатывающих отходы в качественную бумагу и картон. Представители фабрики отмечают, что крайний транш, направленный на модернизацию действующей производственной базы составил около 150 млн долларов.