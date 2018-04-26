ГДР X5 и акции «Черкизово» теряют около 3% на корпоративных новостях

ГДР X5 и акции "Черкизово" теряют около 3% на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. К 10.23 мск бумаги X5 дешевели на 3,2%, "Черкизово" — на 2,8%, индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,3%. Компания X5 Retail Group , управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщила о сокращении в первом квартале 2018 года чистой прибыли по МСФО на 32,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,628 миллиарда рублей. Группа "Черкизово", один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, в свою очередь приняла решение отложить размещение обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже из-за высокой волатильности на рынке ценных бумаг.