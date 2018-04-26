В Алтайском крае бесплатно будут раздавать сеянцы сосен и лиственницы

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в озеленении родного края.

В рамках акция «Один житель — одно дерево», которая пройдет 4 мая в трех городах Алтайского края, каждый желающий может получить совершенно бесплатно сеянцы молодых сосен и лиственницы.

Кроме того, участники акции смогут пообщаться с лесоводами и узнать о правилах посадки и ухода за молодыми деревцами.

Организатор, компания «Алтайлес», отмечает, что желающих участвовать в озеленении родного края с каждым годом становится все больше.