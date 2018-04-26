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В Алтайском крае бесплатно будут раздавать сеянцы сосен и лиственницы
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В Алтайском крае бесплатно будут раздавать сеянцы сосен и лиственницы 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителей Алтайского края приглашают принять участие в озеленении родного края.
В рамках акция «Один житель — одно дерево», которая пройдет 4 мая в трех городах Алтайского края, каждый желающий может получить совершенно бесплатно сеянцы молодых сосен и лиственницы.
Кроме того, участники акции смогут пообщаться с лесоводами и узнать о правилах посадки и ухода за молодыми деревцами.
Организатор, компания «Алтайлес», отмечает, что желающих участвовать в озеленении родного края с каждым годом становится все больше.
Акция стартует в 10 часов утра в Барнауле (пл. Спартака), Рубцовске (пр. Ленина, 74) и Камне-на-Оби (перекресток ул. Ленина-Пушкина).
Информационный партнер акции — АиФ-Алтай.
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