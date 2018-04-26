Аэрофлот вновь признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире

Ведущая российская авиакомпания сохраняет за собой высшую позицию в этом глобальном рейтинге второй год. Кроме того, Аэрофлот входит в топ брендов среди всех корпораций России

Согласно методике Brand Finance, влиятельность авиационного бренда определяется набором факторов, в который наряду с известностью входят корпоративная репутация, степень лояльности клиентов и удовлетворенности персонала, а также инвестиции в маркетинг. По совокупности критериев индекс силы бренда Аэрофлота как группы компаний составил 87 пунктов, и ему присвоен высший рейтинг ААА. По сумме баллов Аэрофлот оставил позади ряд наиболее успешных глобальных перевозчиков, в том числе American Airlines, Emirates , Turkish Airlines, British Airways, Air China, а также Singapore Airlines — авиакомпанию, которая в ряде рейтингов неоднократно признавалась лучшей в мире.

Кроме того, отмечен стабильный рост стоимости бренда Аэрофлота. С прошлого года она поднялась на 13% и составила 1,429 миллиарда долларов.

"Аэрофлот удерживает место самого узнаваемого авиационного бренда в мире второй год подряд, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев . — Стабильное первенство в престижном рейтинге Brand Finance — высокая честь и крупное достижение. Это и подтверждение того важного факта, что укрепление наших глобальных позиций не случайность, а результат верной стратегии, последовательной и настойчивой работы. Развитие и усиление бренда Аэрофлота — комплексная программа. Мы будем и впредь осуществлять ее как на глобальном, так и российском рынке авиаперевозок".

"Аэрофлот вкладывает крупные средства в свой молодой самолетный парк, предлагает превосходный продукт и высокий клиентский сервис, вызывает повышенные ожидания, — назвал причины успеха Дэвид Хэй , генеральный директор Brand Finance. — Все это дополняется активными мероприятиями в области маркетинга, особенно в Азии". По его словам, бренд Аэрофлота получает сильные дивиденды в том числе за счет партнерства с "Манчестер Юнайтед" — одним из самых популярных и результативных футбольных клубов в мире.

Согласно исследованию Brand Finance, компании Группы «Аэрофлот» являются лидерами по узнаваемости бренда в России. Второе место после головной авиакомпании Группы занимает низкобюджетный перевозчик «Победа». Дочерние компании Аэрофлота «Россия» и «Аврора» также входят в топ-5 самых сильных российских авиационных брендов.