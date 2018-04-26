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«Аэрофлот» вновь признан самым узнаваемым авиабрендом в мире
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«Аэрофлот» вновь признан самым узнаваемым авиабрендом в мире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
«Аэрофлот» в 2018 году вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире. Об этом свидетельствую результаты исследования Brand Finance — всемирно известного независимого консалтингового агентства.
Ведущая российская авиакомпания сохраняет за собой высшую позицию в этом глобальном рейтинге второй год. Кроме того, «Аэрофлот» входит в топ брендов среди всех корпораций России.
Согласно методике Brand Finance, влиятельность авиационного бренда определяется набором факторов, в который наряду с известностью входят корпоративная репутация, степень лояльности клиентов и удовлетворенности персонала, а также инвестиции в маркетинг.
По совокупности критериев индекс силы бренда «Аэрофлота» как группы компаний составил 87 пунктов, и ему присвоен высший рейтинг ААА. По сумме баллов российский авиаперевозчик оставил позади ряд наиболее успешных глобальных компаний, в том числе American Airlines, Emirates, Turkish Airlines, British Airways, Air China, а также Singapore Airlines — авиакомпанию, которая в ряде рейтингов неоднократно признавалась лучшей в мире.
Кроме того, отмечен стабильный рост стоимости бренда «Аэрофлота». С прошлого года она поднялась на 13 процентов и составила 1 миллиард 429 миллионов долларов.
«Аэрофлот удерживает место самого узнаваемого авиационного бренда в мире второй год подряд, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Стабильное первенство в престижном рейтинге Brand Finance — высокая честь и крупное достижение. Это также подтверждение важного факта. Того, что укрепление наших глобальных позиций не случайность, а результат верной стратегии, последовательной и настойчивой работы. Развитие и усиление бренда «Аэрофлота» — комплексная программа. Мы будем и впредь осуществлять ее как на глобальном, так и российском рынке авиаперевозок».
«Аэрофлот вкладывает крупные средства в свой молодой самолетный парк, предлагает превосходный продукт и высокий клиентский сервис, вызывает повышенные ожидания, — назвал причины успеха Дэвид Хэй, генеральный директор Brand Finance. — Все это дополняется активными мероприятиями в области маркетинга, особенно в Азии».
По его словам, бренд «Аэрофлота» получает сильные дивиденды, в том числе, за счет партнерства с «Манчестер Юнайтед» — одним из самых популярных и результативных футбольных клубов в мире.
Согласно исследованию Brand Finance, компании группы «Аэрофлот» являются лидерами по узнаваемости бренда в России. Второе место после головной авиакомпании группы занимает низкобюджетный перевозчик «Победа». Дочерние компании «Аэрофлота» — «Россия» и «Аврора» также входят в топ-5 самых сильных российских авиационных брендов.
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