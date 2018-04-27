Средняя зарплата жителей Нижнего Новгорода выросла в 2017 году на 7,4%

Средняя месячная зарплата в Нижнем Новгороде выросла по итогам 2017 года на 7,4% — до 42455,4 руб. против 39339 руб. в 2016 году, сообщает NewsNN со ссылкой на материалы администрации города.

В социальной сфере среднемесячная зарплата за 2017 год составила 30522,1 руб. в образования, 29663 руб. — в сфере здравоохранения и социальных услуг, 48365,2 руб. — в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В среднем рост заработной платы в социальной сфере составил 7,7%.

По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность по заработной плате организаций Нижнего Новгорода отсутствовала. Годом ранее она составляла 51,3 млн руб.