В Майкопе пройдет акция по уборке территорий «Чистый четверг»

26 апреля в столице Адыгеи состоится общегородская акция по уборке территорий города.

Мероприятие пройдет в рамках месячника по благоустройству.

«Главной задачей акции «Чистый четверг» станет ликвидация стихийных свалок, выявленных специалистами отдела санитарного контроля городских территорий в зеленых массивах. Кроме того, предстоит очистить от мусора и поросли лесополосы, зоны отдыха, берега реки Белой, территории мемориальных комплексов и обочины дорог», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа

В наведении порядка примут участие работники республиканских и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений, актив территориального общественного самоуправления, студенты вузов и колледжей.