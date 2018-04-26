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В Майкопе пройдет акция по уборке территорий «Чистый четверг»
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В Майкопе пройдет акция по уборке территорий «Чистый четверг» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
26 апреля в столице Адыгеи состоится общегородская акция по уборке территорий города.
Мероприятие пройдет в рамках месячника по благоустройству.
«Главной задачей акции «Чистый четверг» станет ликвидация стихийных свалок, выявленных специалистами отдела санитарного контроля городских территорий в зеленых массивах. Кроме того, предстоит очистить от мусора и поросли лесополосы, зоны отдыха, берега реки Белой, территории мемориальных комплексов и обочины дорог», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
В наведении порядка примут участие работники республиканских и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений, актив территориального общественного самоуправления, студенты вузов и колледжей.
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