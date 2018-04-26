В Ростове-на-Дону дорожает готовый бизнес 

В I квартале 2018 г. в Ростове-на-Дону самыми востребованными стали торговые предприятия — на них пришлась почти треть запросов (32%). На втором месте остается сфера услуг (25%), на третьем — общественное питание (15%). Средняя стоимость готового бизнеса в городе за первые три месяца составила 4 млн 635 тыс. руб., что на 9% больше, чем за предыдущий квартал, и на 7% больше, чем за I квартал прошлого года. Динамика рынка готового бизнеса Самой дорогой категорией готового бизнеса на Avito в Ростове-на-Дону по результатам I квартала 2018 г. стали производственные предприятия — средняя стоимость 14 млн 555 тыс. руб., что на 11% выше аналогичного периода 2017 г. Также в лидерах оказалась категория «Другое» (11 млн 786 тыс. руб.), по сравнению с I кварталом прошлого года этот бизнес вырос в стоимости на 9%. Строительные компании также заметно подорожали (на 47%), а их средняя цена составила 8 млн 317 тыс. руб. Интернет-магазины стали для ростовчан самым доступным видом бизнеса, как и в целом по России. Их средняя стоимость составила 186 тыс. руб., причем по сравнению с прошлым годом она выросла на 76%. Средняя стоимость разных видов готового бизнеса на Avito, Ростов-на-Дону, I кв. 2018 г. Виды готового бизнеса Средняя цена, руб. Динамика за квартал (по сравнению с IV кв. 2017) Динамика за год (по сравнению с I кв. 2017) Интернет-магазин 186 000 -38% 76% Развлечения 735 000 -40% -50% Торговля 1 006 000 16% -37% Сфера услуг 3 623 000 15% 16% Общественное питание 3 874 000 -8% 11% В целом 4 635 000 9% 7% Сельское хозяйство 7 080 000 -33% 2% Строительство 8 317 000 -8% 47% Другое 11 786 000 -23% 9% Производство 14 555 000 56% 11% По средней цене готового бизнеса на Avito за I квартал 2018 г. Ростов-на-Дону занимает первое место среди городов-миллионников. Его средняя стоимость составила 135% от среднероссийского показателя в 3 млн 429 тыс. руб. Средняя стоимость готового бизнеса на Avito в крупных городах Город Cредняя цена, I квартал 2017 Cредняя цена, IV квартал 2017 Cредняя цена, I квартал 2018 Ростов-на-Дону 4 347 734 4 266 081 4 634 764 Москва 4 917 629 4 506 608 4 623 349 Краснодар 5 079 928 4 896 268 4 576 611 Тюмень 3 930 858 4 638 647 4 521 346 Самара 3 695 640 3 642 799 3 748 966 Екатеринбург 3 137 851 4 244 479 3 729 026 Новосибирск 3 648 098 3 347 231 3 495 205 Санкт-Петербург 3 389 597 3 242 942 3 051 155 Саратов 3 419 581 3 210 710 2 947 639 Уфа 3 940 962 2 844 518 2 819 852 Тольятти 2 492 757 2 717 843 2 752 927 Красноярск 2 864 532 3 188 399 2 633 626 Казань 3 310 668 3 157 312 2 588 583 Барнаул 2 005 779 2 168 268 2 562 465 Волгоград 2 753 046 2 159 473 2 391 702 Нижний Новгород 2 083 634 2 300 054 2 299 519 Иркутск 2 501 430 2 715 725 2 246 658 Челябинск 2 306 770 2 146 487 2 211 692 Пермь 2 247 273 3 076 135 2 156 505 Воронеж 1 934 394 2 293 800 1 924 928 Ульяновск 2 241 338 1 552 612 1 730 469 Омск 1 659 968 1 808 594 1 540 333 Ижевск 2 068 310 2 483 840 1 468 459