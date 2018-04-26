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Volkswagen и его партнеры в Китае выделят 15 млрд евро на развитие авто на новых источниках энергии
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Volkswagen и его партнеры в Китае выделят 15 млрд евро на развитие авто на новых источниках энергии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чанчунь, 26 апреля /Синьхуа/ — Volkswagen вместе со своими партнерами в Китае вложит 15 млрд евро /около 18,3 млрд долл. США/ в развитие автотранспортных средств, работающих на новых источниках энергии, и технологий беспилотного управления транспортом к 2020 году.
Автоконцерн планирует к 2020 году представить на китайском рынке 15 качественно новых моделей авто и к 2025-му — 40 моделей автомобилей на новых источниках энергии, рассказали корр. Синьхуа в компании Volkswagen Group China.
"Как крупнейший в мире авторынок, Китай играет видную роль по всем брендам нашей группы. Сильная связь с нашими совместными предприятиями и бизнес-партнерами останется", — заявил новый СЕО концерна Volkswagen Герберт Диесс.
"Мы, — отметил он, — ускоренными темпами движемся к тому, чтобы сделать способ перемещения более чистым, безопасным и умным ради реального улучшения жизни людей". По его словам, концерн намерен к 2021 году начать локальное производство электрических аккумуляторных автомобилей в Китае, по крайней мере, на шести заводах.
Тем временем компания Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. — первое совместное предприятие с участием капитала Volkswagen в Китае в области производства авто на новых источниках энергии — уже в среду представила свой первый электрический SUV — модель SOL E20X, которая, как ожидается, выйдет на рынок в третьем квартале.
Согласно статистике, Volkswagen Group China и два совместных предприятия — SAIC Volkswagen /Шанхай/ and FAW-Volkswagen /Чанчунь/ — поставили за первые три месяца 1,01 млн автомобилей в материковый Китай и Сянган, что на 13,4 проц. больше, чем годом ранее. -0-
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