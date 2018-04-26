Как выросли цены в Сибири

Инфляция в Сибирском федеральном округе в первые месяцы 2018 года оказалась даже ниже среднероссийской.

Цены ползут вниз

По данным ГУ Банка РФ, произошло это в основном за счёт небольшого роста цен на продукты, которые в Сибири увеличились за год на 0,6%. Между тем в среднем в стране они выросли на 1,3%. Третья часть продуктов из стандартной потребительской корзины в Сибири за год даже подешевела. Просто удивительно, но цены поползли вниз: на мясо и птицу, сыр, сахар, масло подсолнечное, крупы. Ещё 50% товаров подорожали не более чем на 4%.

«Цены на продовольствие сдерживают три основных фактора, — пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. — Во-первых, в Сибири за последние годы начали действовать многочисленные инвестпроекты в агропроме. Округ не только полностью обеспечивает себя отдельными продовольственными товарами, но и экспортирует продукты. Во-вторых, торговые сети расширяют количество магазинов, конкурируя друг с другом. Всё это замедляет продовольственную инфляцию. Большая часть населения имеет личные подсобные хозяйства».

По данным Новосибирскстата, индекс потребительских цен в марте 2018 года составил 100,1%, то есть рост — только 0,1%. К сожалению, скорее всего, цены на некоторые продукты вскоре снова устремятся вверх. Дело в том, что, по данным ведомства, с начала года выросла стоимость в производстве продуктов: на полукопчёные мясные колбасы — на 9,3%, говядину — на 5,2%, мясо домашней птицы и гречневую крупу — на 2,6%. Что неудивительно, ведь тариф на электроэнергию собственного производства увеличился на 6,7%.

Где жить лучше

Несмотря на низкую инфляцию, большая часть сибиряков не заметила улучшения жизни. Ведь в оценке уровня жизни населения инфляция стоит на втором месте, а на первом — доходы. А вот с ними у сибиряков не густо: по официальным данным — 32,8 тысячи рублей средняя зарплата в НСО. Например, во Владивостоке она — 53,3 тысячи рублей, в Калининграде — ровно 60 тысяч рублей. Хотя есть регионы, где этот показатель ещё хуже: в Нижнем Новгороде — 29 тысяч рублей, в Волгограде — 27,3 тысячи рублей. Средние пенсии в Новосибирской области 12,7 тысячи рублей. «Как я буду жить на пенсию, которая около 10 тысяч рублей — не понимаю, — переживает жительница Искитима Наталья Свиридова. — Ещё ведь нужно за услуги ЖКХ платить!»

Но чиновники верхнего звена считают, что вполне возможно. Величина официального прожиточного уровня населения в НСО сейчас 10,3 тыс. рублей. Причём средняя стоимость корзины из необходимых продуктов — 4,1 тыс. руб. То есть в неделю на продукты тратят порядка одной тысячи рублей? Мне кажется, это даже не бедность. Например, моя знакомая на корм своего лабрадора тратит сопоставимую сумму. Интересно, кто-нибудь из чиновников пробовал прожить на эти деньги хотя бы один месяц? Когда задаёшь этот вопрос экспертам, они говорят: подразумевается, что, кроме государственной пенсии, у человека должен быть дополнительный доход.