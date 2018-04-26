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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут
RT на русском
49 минут назад
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РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,69% — до $74,51 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,57%, составив $68,44 за баррель.
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