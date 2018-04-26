Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,69% — до $74,51 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,57%, составив $68,44 за баррель.