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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,69% — до $74,51 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,57%, составив $68,44 за баррель.
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