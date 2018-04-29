Житель США нашел монету стоимостью в миллионы долларов

Нумизмат из США оказался владельцем редчайшей монеты, которая стоит миллионы долларов. Речь идет о пятидолларовой монете, отчеканенной в Сан-Франциско в 1854 году серией менее трехсот штук, передает сайт argumenti.ru.

До сих пор считалось, что уцелели только три, теперь найдена четвертая. Как редкая монета попала к нему в руки, коллекционер не рассказывает. Он долгое время вообще был уверен, что она поддельная. Но после сличения изображений всех трех известных монет специалисты известной экспертной компании подтвердили подлинность находки нумизмата. По оценке экспертов, сейчас рыночная стоимость подобной монеты составляет порядка трех миллионов долларов (около 190 миллионов рублей).

Одна из подобных монет находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая — в частной коллекции, а третью украли у члена семейства Дюпон — одного из богатейших в США — в 1967 году. Четвертая монета отличается от похищенной, пришли к выводу эксперты.