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Американец нашел монету стоимостью в миллионы долларов
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Американец нашел монету стоимостью в миллионы долларов 

Москва24 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Нумизмат из США обнаружил редчайшую пятидолларовую монету, которая стоит миллионы долларов. Она была отчеканена в Сан-Франциско в 1854 году, всего таких выпустили менее трехсот штук.
Было известно, что уцелели только три из них, теперь нашлась четвертая. Как редкая монета оказалась у него, коллекционер не говорит. Долгое время он считал, что это подделка. Но после сличения изображений всех трех известных монет эксперты подтвердили подлинность находки. По оценке специалистов, сейчас рыночная стоимость такой монеты достигает порядка трех миллионов долларов, передают "Аргументы недели".
Одна из них находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая — в частной коллекции, а третью украли у члена семейства Дюпон в 1967 году. Четвертая монета отличается от похищенной, отметили исследователи.
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