Под внешним давлением рубль серьезно ослабеет

Сегодня рубль может просесть к доллару и евро в ходе утренних торгов, считает начальник аналитического департамента УК "БК "Сбережения" Сергей Суверов . Причиной может стать вечернее ослабление нацвалюты к доллару и евро на фоне негативных новостей с внешних рынков.

Там действительно слышны негативные сигналы для рубля. Во-первых, опасения из-за роста инфляции в США подстегнули доходность американских казначейских облигаций до многолетнего рекордного уровня в три процента. Во-вторых, дорогой доллар опустил нефть. В-третьих, свою лепту в копилку факторов, которые давят на рубль, внес факт сохранения на российском рынке больших объемов закупок валюты для Минфина

Нацвалюта может продолжить слабеть и далее. Есть риск, что она опустится до 65 к доллару, особенно если в мае ФРС вновь повысит свою ставку. Но все-таки долго там точно не удержится. И качели обязательно повернутся в обратную сторону, в сторону укрепления.

Тем более, что даже при существующем негативе рубль в целом выглядит не таким слабым по сравнению с валютами других развивающихся стран.

Хотя понятно, что внешние факторы весь май безусловно продолжат давить на рубль.

Плюс к тому не стоит забывать возможное изменение политики ЦБ . Есть вероятность, что в пятницу регулятор оставит свою ключевую ставку на прежнем уровне, снизив популярность рублевых облигаций.

Вчера рубль слабел в течение всего торгового дня, попавший под пресс негативных новостей на рынке нефти. Официальный курс доллара на сегодня, 26 апреля, составляет 61 рубль 75 копеек (укрепление на 9 копеек). За один евро дают 75 рублей 33 копеек (укрепление на 12 копеек).

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