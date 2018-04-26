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Энергетики Барнаульской ТЭЦ-2 СГК помогли спасти от вырубки 17 деревьев
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Энергетики Барнаульской ТЭЦ-2 СГК помогли спасти от вырубки 17 деревьев 

АиФ — Алтай 1 час назад
Активисты экологического движения «Зеленая дружина СГК» на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании всего за неделю собрали порядка 2 тонн макулатуры, этого количества хватит, чтобы спасти от вырубки 17 деревьев, сэкономить более 32 тысяч литров воды, более 1700 кВт электроэнергии и предотвратить выброс в атмосферу 2 700 кг СО2.
Сбор макулатуры — это не забытое советское прошлое, и не погоня за модными тенденциями. Активисты Зеленой дружины СГК считают, что подобные акции просто обязаны стать полезной привычкой каждого гражданина.
В рамках акции по сбору макулатуры «дружинники» Барнаульской ТЭЦ-2 СГК за прошедшую неделю собрали около 2 тонн бумаги. Ненужные газеты и бумаги приносили работники всех подразделений предприятия, а также сотрудники Алтайского филиала компании.
— Сбор макулатуры — традиционная акция станции, которая проводится несколько раз в год. Коллеги постоянно интересуются, когда начнется новый этап акции, готовятся к нему. В этот раз мы установили небольшой для себя рекорд — 1870 кг бумажной продукции. Средства, вырученные за бумагу, пойдут на озеленение и благоустройство территории вокруг станции, — рассказал директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов.
Подобные акции проходят на всех предприятиях и во всех регионах присутствия Сибирской генерирующей компании. Ежегодно энергетики СГК вносят свой личный вклад в сохранение окружающей среды и отправляют на переработку десятки тонн бумаги.
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