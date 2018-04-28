Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,26%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов минерального производства, промышленности и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General упал на 0,26%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Austral Group SAA (LM:AUG), которые подорожали на 0,090 п. (7,44%), закрывшись на отметке в 1,300. Котировки Sider (LM:SID) выросли на 0,030 п. (5,00%), завершив торги на уровне 0,630. Бумаги Aceros Arequip (LM:AREi) выросли в цене на 0,020 п. (2,50%), закрывшись на отметке 0,820.

Лидерами падения стали акции Grana Y Monter (LM:GRA), цена которых упала на 0,090 п. (3,91%), завершив сессию на отметке 2,210. Акции Casa Grande (LM:CSG) поднялись на 0,200 п. (3,48%), закрывшись на уровне 5,550, а Minsur (LM:MINi) снизились в цене на 0,040 п. (2,16%) и завершили торги на отметке 1,810.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций Sider (LM:SID) выросли до максимума, повысившись на 5,00%, 0,030 п., и завершили торги на отметке 0,630. Котировки акций Aceros Arequip (LM:AREi) выросли до максимума, поднявшись на 2,50%, 0,020 п., и завершили торги на отметке 0,820.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $68,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,43%, или 0,32, до $74,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,49%, или 6,50, до отметки $1.324,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,06% до 3,2345, а котировки EUR/PEN не изменились 0,00%, достигнув отметки 3,9260.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 91,31.