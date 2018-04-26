Чисто деньги

В развитых странах есть мода на социально ответственные инвестиции, когда при решении о размещении капиталов принимается в расчет не только доходность, но и принципы бизнеса, в который вкладываются деньги. Готовы ли россияне поддержать мировой тренд или для наших бизнесменов важен только доход?

СОИзвольте инвестировать

Мировой рынок социально ответственных инвестиций (СОИ) измеряется десятками триллионов долларов и продолжает расти. Состоятельные россияне вслед за инвесторами из развитых стран заинтересовались инвестиционными решениями, ориентированными на поддержку этичного бизнеса.

«Владельцы крупного капитала чаще других клиентов задумываются об использовании таких инструментов. Кроме заработка, у таких людей есть и другая мотивация — желание что-то изменить в мире в лучшую сторону с помощью своих вложений», — говорит начальник управления консультирования «Уралсиб Private Bank» Наталья Ларина

Ларина считает, что социально ориентированные инвестиции могут стать новым трендом для состоятельных россиян.

«Действительно, спрос на СОИ растет все более стремительными темпами: более 9 триллионов долларов уже инвестируется по таким принципам только на западных рынках, и около 2 триллионов — на восточных. Это модно, и существует запрос со стороны общества. Вложения только в высокоэтичные компании, игнорирование оружия, табака и алкоголя, снижение выбросов во внешнюю среду — это понятные принципы, близкие каждому», — комментирует член президиума СРО «МиР» Александр Шустов

«Рынок СОИ в России пока узок, но в широком смысле, когда речь идет об инвестициях не только с целью извлечения максимальной выгоды, но и в соответствии с моральными принципами, жизненными взглядами и пониманием долгосрочной ответственности и устойчивого развития, объем инвестиций становится значительно шире — от МСБ до крупного бизнеса», — указывает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев

«Это течение набирает обороты на Западе, где модным становится быть социально ответственным во всем, в том числе и при инвестировании», — отмечает управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко . По его словам, отчетность таких компаний не показывает более высокую доходность, а средняя ниже, чем у обычных. Но это объясняется как дополнительные расходы на СОИ. «Инвестор сразу должен ознакомиться с тем, что он платит за СОИ, поэтому немного и сам выступает в их поддержку. Таким образом, основной критерий для инвесторов — доходность — предлагается немного снизить в пользу СОИ», — объясняет эксперт.

Наталья Ларина, напротив, говорит о более высокой доходности и меньшей волатильности ценных бумаг компаний с высоким рейтингом ESG (Environmental, Social and Governance). «В зависимости от того, насколько ответственно компания относится к своей социальной, экологической, управленческой политике, ей присваивается определенный балл ESG. Портфель облигаций с высоким рейтингом ESG показывает более высокую доходность в сравнении с портфелем с низким ESG, а также более низкую волатильность», — рассказывает Ларина.

Идет-гудет зеленый бонд

«Социально ответственные инвестиции можно разделить на три группы. Западные страны в СОИ наибольший вес присваивают корпоративному управлению (права миноритариев, благотворительность, отсутствие коррупции в компании — это признаки социально ответственного бизнеса). Восточные страны более всего уделяют внимания этической стороне (в исламских финансах для каждой компании обязателен совет муфтиев с правом решения по выбору вложения в проект, согласно Корану). Северные страны смотрят на экологию (выбросы во внешнюю среду, вложения в альтернативные источники энергетики, «зеленые» технологии)», — перечисляет Александр Шустов

На мировом рынке наблюдается бум «зеленых» бондов, приводит пример ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров.

«В России готовы создать комфортные условия для «зеленых» инвестиций, если будет принято соответствующее решение, что страна выбирает «зеленый» путь для развития экономики как приоритетный. Инфраструктура, которая сейчас существует, не препятствует выпуску подобных ценных бумаг. Высокая доходность действительно реальна, и сейчас вы легко найдете более сотни возможностей от ведущих управляющих активами: в списке будут и специализированные фонды по воде или зеленой энергетике, глобальные или локальные. Есть возможность купить фонды, сформированные только из облигаций, или только акций, или смешанных фондов (акции и облигации). Однако остается актуальным вопрос профессионализма инвестирующих», — говорит Владимиров.

«При желании клиента вложиться в компании со знаком ESG (СОИ) он может это сделать через зарубежные площадки. Можно выбрать конкретные бумаги или целые фонды, но и в таком виде интерес составляет небольшие суммы, целенаправленно вкладываются в такие компании на десятки миллионов рублей, что «капля в море», — отмечает Александр Григоренко. — В любом случае, мировой рынок СОИ составляет около четверти всего рынка, но в России интереса к подобным вещам нет. Наследие СССР и СОИ на уровне государства влияет на оценку инициатив на предприятиях, поэтому для нас это бывший стандарт, а у них — введенный для развития и социальной ответственности бизнеса».

Российский бизнес унаследовал подходы к социальной ответственности с советских времен, полагает Александр Шустов. «Компании в России давно используют такой подход, хотя они об этом даже не подозревают. Еще со времен СССР была сформирована культура социальной ответственности на предприятиях, и она до сих пор живет. Благотворительность, снижение выбросов в окружающую среду, инвестирование в определенные отрасли — все это есть и было, но получение значка ESG позволит иметь еще одно преимущество при экспансии экспорта российских товаров и услуг. Поэтому бизнесу следует более пристально изучить возможности СОИ для использования в своих целях, в том числе и для повышения своего рейтинга», — заключает эксперт.