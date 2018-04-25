Фонд инвестиций недвижимость через криптовалюты начал свою работу в Германии

Управление финансового надзора Германии (BaFin) предоставило немецкой компании BITREAL Capital GmbH право на государственную регистрацию фонда смешанных инвестиций в криптовалюту и недвижимость.

Фонд блокчейн недвижимости станет первым фондом в этой стране, который объединит в себе криптовалюту и недвижимость.

Стратегия BREBCO 1 заключается в инвестировании в блокчейн-технологии с помощью утвержденных токенов и монет, а также в ключевую коммерческую недвижимость, финансируемую частично за счет банковских заемных средств, в 10 ведущих экономических регионах Германии. Ожидается, что через семь лет прибыль фонда будет составлять 15% в год, а целью проекта является объем чистого капитала в €40 миллионов (почти $49 миллионов).

Для привлечения инвестиций со стороны владельцев криптовалюты фонд предлагает инвесторам возможность внесения депозитов не только в евро, но и биткоинах и эфириумах. Также инвесторы смогут выводить свои денежные средства в фиатных деньгах или зарегистрированной цифровой валюте.

По словам компаньона BITREAL Capital GmbH Борис Харди, с лета прошлого года компании по доверительному управлению семейным капиталом и владельцы частного капитала задаются вопросом, как и в какую виртуальную валюту, в какие монеты и токены можно инвестировать, а также как воспользоваться рыночным потенциалом блокчейн-технологий без существенных рисков всё потерять. BREBCO 1 поможем им найти правильные варианты для инвестирования.

В нашей стране блокчейн технологию начали с успехом применять для регистрации сделок с недвижимостью.

текст: Марина Шматкова, фото: Shutterstock