Ещё
Фонд инвестиций недвижимость через криптовалюты начал свою работу в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонд инвестиций недвижимость через криптовалюты начал свою работу в Германии 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Управление финансового надзора Германии (BaFin) предоставило немецкой компании BITREAL Capital GmbH право на государственную регистрацию фонда смешанных инвестиций в криптовалюту и недвижимость.
Фонд блокчейн недвижимости станет первым фондом в этой стране, который объединит в себе криптовалюту и недвижимость.
Стратегия BREBCO 1 заключается в инвестировании в блокчейн-технологии с помощью утвержденных токенов и монет, а также в ключевую коммерческую недвижимость, финансируемую частично за счет банковских заемных средств, в 10 ведущих экономических регионах Германии. Ожидается, что через семь лет прибыль фонда будет составлять 15% в год, а целью проекта является объем чистого капитала в €40 миллионов (почти $49 миллионов).
Для привлечения инвестиций со стороны владельцев криптовалюты фонд предлагает инвесторам возможность внесения депозитов не только в евро, но и биткоинах и эфириумах. Также инвесторы смогут выводить свои денежные средства в фиатных деньгах или зарегистрированной цифровой валюте.
По словам компаньона BITREAL Capital GmbH Борис Харди, с лета прошлого года компании по доверительному управлению семейным капиталом и владельцы частного капитала задаются вопросом, как и в какую виртуальную валюту, в какие монеты и токены можно инвестировать, а также как воспользоваться рыночным потенциалом блокчейн-технологий без существенных рисков всё потерять. BREBCO 1 поможем им найти правильные варианты для инвестирования.
В нашей стране блокчейн технологию начали с успехом применять для регистрации сделок с недвижимостью.
текст: Марина Шматкова, фото: Shutterstock
BitCryptoNews: последние новости
Биржа Kraken проигнорировала запросы Прокуратуры США. Она считает их оскорблением Китайцы организуют в России обмен криптовалют на фиатные деньги Цена биткоина вскоре поднимется до $11500, считает криптовалютный спекулянт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон назвал условие ухода из Сирии85
Украина взялась за российские корабли288
США объяснили взлом генконсульства РФ25
Россия провела секретные переговоры в Армении125
Рубль упал без видимых причин91
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение