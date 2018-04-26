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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,30%
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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,30% 

Investing.com Россия 39 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, COL Investment и общественных услуг.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP упал на 0,30%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA), которые подорожали на 400,0 п. (2,76%), закрывшись на отметке в 14.900,0. Котировки Pfgrupsura (CN:SIS_p) выросли на 360,0 п. (1,00%), завершив торги на уровне 36.480,0. Бумаги Pfgrupoarg (CN:ARG_p) выросли в цене на 140,0 п. (0,86%), закрывшись на отметке 16.440,0.
Лидерами падения стали акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH), цена которых упала на 220,0 п. (2,47%), завершив сессию на отметке 8.680,0. Акции Bcolombia (CN:BIC) поднялись на 720,0 п. (2,13%), закрывшись на уровне 33.160,0, а Grupo Argos SA (CN:ARG) снизились в цене на 420,0 п. (2,06%) и завершили торги на отметке 19.940,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле прибавил 0,47%, или 0,56, достигнув отметки $119,53. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле снизились на 2,24%, или 64,00, до $2.799,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,33%, или 4,30, до отметки $1.318,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,11% до 2.817,00, а котировки BRL/COP повысились на 0,35%, достигнув отметки 810,27.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,40% до 91,39.
Investing.com Россия: последние новости
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