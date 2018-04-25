Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, промышленности и сельского хозяйства.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP снизился на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Etb (CN:ETB), которые подорожали на 13,0 п. (3,25%), закрывшись на отметке в 413,0. Котировки Grupo Argos SA (CN:ARG) выросли на 340,0 п. (1,70%), завершив торги на уровне 20.360,0. Бумаги Canacol Energy Ltd (CN:CNE) выросли в цене на 150,0 п. (1,61%), закрывшись на отметке 9.490,0.

Лидерами падения стали акции Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA), цена которых упала на 600,0 п. (3,97%), завершив сессию на отметке 14.500,0. Акции Bancolombia Pf (CN:BIC_p1) поднялись на 1.000,0 п. (2,91%), закрывшись на уровне 33.400,0, а Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) снизились в цене на 230,0 п. (2,52%) и завершили торги на отметке 8.900,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле потерял 1,20%, или 1,45, достигнув отметки $118,97. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле выросли на 1,43%, или 40,50, до $2.863,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,62%, или 8,20, до отметки $1.324,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 1,10% до 2.814,00, а котировки BRL/COP повысились на 0,70%, достигнув отметки 807,30.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 90,98.