«День без турникетов» пройдет на московских предприятиях

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы сообщил подробности акции «День без турникетов», которая должна пройти в столице 11 и 12 мая. В ее рамках желающие смогут посетить расположенные в городе заводы. Об этом сообщил официальный сайт мэра столицы.

Помимо общения со специалистами в различных отраслях производства, гости смогут встретиться с журналистами и артистами, а также увидеть концерты, в которых примут участие знаменитости. В мэрии отмечают, что на текущий год запланировано четыре подобных акции. Поддержать ее согласились свыше ста предприятий.

По оценкам аналитиков, подобное мероприятие сможет заинтересовать не менее 50 тысяч человек. Акция подарит столичным жителям уникальную возможность проникнуть на объекты, закрытые для посещения.

Экскурсии на заводы будут совмещены с паблик-токами с популярными блогерами, театральными представлениями и концертами звезд прямо на производственных площадках. Основной целью является в интересной увлекательной форме рассказать и показать москвичам одни из лучших, необычных и самых интересных предприятий московской промышленности, попасть на которые в обычном режиме практически невозможно.

Регистрация для участников акции откроется 27 апреля.