Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне снижением

Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме "Северстали", TCS Group, "Ленты" и "Магнита", свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,21% — до 5,65 доллара, "Лукойла" — на 0,83%, до 64,3 доллара, "Новатэка" — на 0,87%, до 125 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,75% — до 4,52 доллара, "Газпром нефти" — на 2,26%, до 23,8 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,79% — до 17,28 доллара, НЛМК — на 0,04% — до 25,38 доллара, "Северстали" — прибавила 0,64%, увеличившись до 15,8 доллара.
Бумаги ВТБ опустились в цене на 4,53% — до 1,86 доллара, Сбербанка — на 4,16%, до 14,86 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,25%, до 20,15 доллара.
Расписки "Магнита" подорожали на 1,23% — до 18,56 доллара, "Ленты" — остались на уровне предыдущего закрытия в 5,5 доллара. Цена бумаг АФК "Система" уменьшилась на 2,14% — до 3,48 доллара.