UNICEF: $1,2 млрд нужно, чтобы все сирийские дети могли ходить в школу

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . До 1,2 миллиарда долларов требуется, чтобы обеспечить каждому ребенку в Сирии возможность ходить в школу, заявил РИА Новости региональный директор детского фонда Организации Объединенных Наций ( UNICEF ) по странам Ближнего Востока и Северной Африки Гирт Каппелер.

"Очень важно, чтобы мы с властями и донорами, с которыми мы работаем, смогли отправить в школу каждого мальчика и каждую девочку, будь то в Сирии или в соседних странах. Для этого нужно много средств… Потребуется до 1,2 миллиарда долларов, чтобы достичь этой цели", — заявил Каппелер.

Он отметил, что в Сирии существует нехватка учителей, так как многие покинули страну, «Сегодня треть школ не может использоваться в образовательных целях, так как они разрушены», — добавил Каппелер.

По его словам, несмотря на неблагоприятную обстановку, около пяти миллионов сирийских детей имеют возможность посещать школу. Каппелер поблагодарил доноров и соседние страны за помощь.

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