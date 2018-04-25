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UNICEF: $1,2 млрд нужно, чтобы все сирийские дети могли ходить в школу
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UNICEF: $1,2 млрд нужно, чтобы все сирийские дети могли ходить в школу 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. До 1,2 миллиарда долларов требуется, чтобы обеспечить каждому ребенку в Сирии возможность ходить в школу, заявил РИА Новости региональный директор детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) по странам Ближнего Востока и Северной Африки Гирт Каппелер.
"Очень важно, чтобы мы с властями и донорами, с которыми мы работаем, смогли отправить в школу каждого мальчика и каждую девочку, будь то в Сирии или в соседних странах. Для этого нужно много средств… Потребуется до 1,2 миллиарда долларов, чтобы достичь этой цели", — заявил Каппелер.
Он отметил, что в Сирии существует нехватка учителей, так как многие покинули страну, «Сегодня треть школ не может использоваться в образовательных целях, так как они разрушены», — добавил Каппелер.
По его словам, несмотря на неблагоприятную обстановку, около пяти миллионов сирийских детей имеют возможность посещать школу. Каппелер поблагодарил доноров и соседние страны за помощь.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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