Рубль упал без видимых причин

Российский рубль значительно подешевел к концу среды 25 апреля. К 20.30 мск доллар прибавлял 75 коп., до 62,37 руб., евро — на 61 коп., до 75,99 руб.

Эксперты не видят причин к возобновлению падения. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже к этому времени выросла на 0,04% до $73,89 за баррель.

Снижение рубля — скорее, продолжение волатильности последних недель, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова . Ограниченное влияние также оказала коррекция нефтяных котировок, продолжает она: «Новостной фон в общем не давал серьезных поводов для существенного ослабления рубля».

Падение рубля связано с ростом доходностей американских казначейских облигаций: по 10-летним бумагам она превысила 3% годовых, объясняет аналитик «БК Сбережение» Сергей Суверов : на этом фоне доллар растет ко всем валютам развивающихся стран. «Кроме того, есть сомнения относительного разрыва ядерной сделки с Ираном , что может охладить цены на нефть», — добавляет он.

Информационный фон действительно был спокойный, соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . Единственная новость, которая могла вызвать нервозность рынка — сообщение о том, что сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов «кремлевского доклада», размышляет она.

Не исключено, что те инвесторы, которые имели по России долгосрочные позиции, используют восстановление рынка, чтобы эти позиции сократить, добавляет она.