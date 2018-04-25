Ещё
Рубль упал без видимых причин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль упал без видимых причин 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский рубль значительно подешевел к концу среды 25 апреля. К 20.30 мск доллар прибавлял 75 коп., до 62,37 руб., евро — на 61 коп., до 75,99 руб.
Эксперты не видят причин к возобновлению падения. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже к этому времени выросла на 0,04% до $73,89 за баррель.
Снижение рубля — скорее, продолжение волатильности последних недель, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. Ограниченное влияние также оказала коррекция нефтяных котировок, продолжает она: «Новостной фон в общем не давал серьезных поводов для существенного ослабления рубля».
Падение рубля связано с ростом доходностей американских казначейских облигаций: по 10-летним бумагам она превысила 3% годовых, объясняет аналитик «БК Сбережение» Сергей Суверов: на этом фоне доллар растет ко всем валютам развивающихся стран. «Кроме того, есть сомнения относительного разрыва ядерной сделки с Ираном, что может охладить цены на нефть», — добавляет он.
Информационный фон действительно был спокойный, соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Единственная новость, которая могла вызвать нервозность рынка — сообщение о том, что сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов «кремлевского доклада», размышляет она.
Не исключено, что те инвесторы, которые имели по России долгосрочные позиции, используют восстановление рынка, чтобы эти позиции сократить, добавляет она.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
Ведомости: последние новости
Курс рубля упал без видимых причин Пенсионные фонды никак не найдут свою дорогу Как не лишиться накоплений, когда рынки лихорадит из-за санкций
Комментарии60
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли275
Россия провела секретные переговоры в Армении101
Россия доказала очередную ложь США493
Агутин рассказал о состоянии Преснякова-старшего6
Захарова обвинила США в рейдерском захвате213
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение