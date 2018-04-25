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Европейские банки выглядят лучше, чем в 2008 г, но слабые места в системе есть — эксперты
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Европейские банки выглядят лучше, чем в 2008 г, но слабые места в системе есть — эксперты 

Прайм 1 час назад
ЛОНДОН, 25 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Европейская банковская система, благодаря новым требованиям к нормативам, выглядит более здоровой, чем в кризис 2008 года, однако в ней все еще сохраняются слабые места, среди которых высокий уровень левериджа (соотношения между акционерным и заемным капиталом), значительная доля неработающих кредитов и чрезмерное межбанковское кредитование; такое мнение во вторник высказали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics.
Следуя требованиям международных регуляторов, кредитные организации ЕС после кризиса 2008-2009 годов значительно улучшили свои показатели по нормативу достаточности капитала первого уровня и состоянию кредитных портфелей. Например, первый показатель вырос до более 12% с 6% в 2009 году, констатируют эксперты.
"Тем не менее, есть доказательства, что регулятивные меры по капиталу подвержены «азартным играм» и плохо предотвращали банкротства банков в прошлом. В то время как менее сложные меры, касающиеся левериджа, были по крайней мере такими же хорошими или лучше", — отмечается в отчете OE. Требование к коэффициенту левериджа в Европе составляет около 5%. При этом у ряда крупных глобальных банков в 2016 году этот показатель составлял 3-4%, указывается в отчете.
Вторым «слабым местом» европейских банков являются неработающие кредиты (NPL, non-performing loans) и чрезмерное межбанковское кредитование. По данным Европейской банковской организации (EBA), NPL в банках Евросоюза снижался в течение 2016 года, достигнув к концу декабря 4% после 5,1% годом ранее.
Чрезмерное межбанковское кредитование, на которое по-прежнему полагаются банки ЕС, делает кредитные организации уязвимыми, отмечают аналитики. А более жесткие требования к финансовым организациям увеличивают долю «теневых банков». По данным OE, в 2016 году объем средств, сконцентрированных в «теневых банках», составил 45 триллионов долларов.
"В целом глобальная финансовая система выглядит более здоровой и более устойчивой к потрясениям, чем десять лет назад. Но очаги слабости остаются, и в некоторых случаях более жесткое банковское регулирование могло привести к рискам миграции (капитала — ред.) в теневые банки", — заключили в агентстве.
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