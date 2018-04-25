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В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки
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В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки 

BFM.RU 1 час назад
Ее собрали с амстердамских улиц и переплавили. Производители уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку.
Ежегодно на улицах Амстердама оказывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки, и городская администрация тратит миллионы долларов, чтобы убрать ее. Как отмечают создатели кроссовок, на производство четырех пар у них ушло около килограмма жевательной резинки. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи.
Первая партия такой обуви появится на рынке уже в июне 2018 года, сообщает Хайтек. Ориентировочная стоимость экологических кроссовок — около 190 евро. Планируется, что всего будут представлены два типа кроссовок — розовые и черно-красные.
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