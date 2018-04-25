Биткоин откатился от месячного максимума и торгуется на уровне около $9 тыс.

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером торгуется на уровне около 9 тысяч долларов, не сумев продолжить движение выше месячного максимума, достигнутого утром, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.56 мск биткоин дешевел на 3,26%, до 9,063 тысячи долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта снижалась в цене на 3,97%, до 9,039 тысячи долларов, на OKEx — на 3,35%, до 9,04 тысячи долларов.

"Сегодня мы так и не дождались новых локальных максимумов. Рост последних дней опережал ожидания рынка, а теперь спекулянты снова пытаются нащупать локальное дно на уровне 8,8-9 тысячи долларов. Дно достаточно прочное, но психологически важная отметка 10 тысяч долларов существенно ограничивает диапазон ожиданий до конца недели", — прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

"Возможно, пришло время насладиться относительно низкой волатильностью биткоина и обратить внимание на другие криптовалюты", — предполагает также он. Впрочем, основные альтернативные криптовалюты также дешевеют, причем гораздо более резко: Ethereum — на 9,67%, до 635,1 доллара, Ripple — на 10,35%, до 0,83 доллара, Bitcoin Cash — на 9,17%, до 1,342 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 399,72 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 39% рынка криптовалют.

По словам директора Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрея Коптелова, в целом информационный фон можно оценить как положительный: регуляторы "затихли", серьезных происшествий не произошло, а некоторые эксперты снова начала говорить о "великом" будущем криптовалют. Впрочем, об осторожности все равно не стоит забывать.