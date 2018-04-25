В торговом центре на Ходынском бульваре стартовала экоакция

Экологическая акция, приуроченная к Международному дню Земли, стартовала в ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре. До 29 апреля все желающие могут принести сюда использованные батарейки, автомобильные шины, полиэтиленовые пакеты, кофейные капсулы, ненужную одежду, а также технику: старые компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, микроволновые печи, электрические чайники и другие малогабаритные приборы. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. — После завершения акции все собранные вещи будут переданы на переработку, — отметил представитель пресс-службы. — В качестве приятного бонуса партнеры акции приготовили участникам подарки. Напомним, ТРЦ «Авиапарк» расположен по адресу Ходынский бульвар, д. 4. (мю)