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В торговом центре на Ходынском бульваре стартовала экоакция
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В торговом центре на Ходынском бульваре стартовала экоакция 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Экологическая акция, приуроченная к Международному дню Земли, стартовала в ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре. До 29 апреля все желающие могут принести сюда использованные батарейки, автомобильные шины, полиэтиленовые пакеты, кофейные капсулы, ненужную одежду, а также технику: старые компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, микроволновые печи, электрические чайники и другие малогабаритные приборы. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. — После завершения акции все собранные вещи будут переданы на переработку, — отметил представитель пресс-службы. — В качестве приятного бонуса партнеры акции приготовили участникам подарки. Напомним, ТРЦ «Авиапарк» расположен по адресу Ходынский бульвар, д. 4. (мю)
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