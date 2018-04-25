Золото дешевеет на укреплении доллара и ослаблении геополитической напряженности

Цена золота снижается в среду вечером на удорожании доллара на фоне продолжившегося после достижения рекордного уровня роста доходности десятилетних облигаций США , трейдеры также реагируют на ослабление геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 10,1 доллара, или на 0,75%, до 1323 долларов за тройскую унцию, стоимость майского фьючерса на серебро — на 1,13%, до 16,52 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,64%, до 90,9 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) растет на 4,1 базисного пункта, до 3,024%. Во вторник доходность десятилетних US Treasuries впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.

В то же время удешевлению золота способствует снижение геополитической напряженности. В частности, инвесторы отреагировали на новости о том, что министр финансов США Стивен Мнучин в ближайшее время посетит КНР для торговых переговоров.

"В последнее время наблюдается некоторый оптимизм по поводу того, что торговая война между США и Китаем не станет такой большой проблемой", — сказал агентству Рейтер аналитик Natixis Бернар Дад (Bernard Dahdah).

Ослабление геополитической напряженности снижает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.