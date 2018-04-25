Ещё
Золото дешевеет на укреплении доллара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золото дешевеет на укреплении доллара и ослаблении геополитической напряженности 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Цена золота снижается в среду вечером на удорожании доллара на фоне продолжившегося после достижения рекордного уровня роста доходности десятилетних облигаций США, трейдеры также реагируют на ослабление геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 10,1 доллара, или на 0,75%, до 1323 долларов за тройскую унцию, стоимость майского фьючерса на серебро — на 1,13%, до 16,52 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,64%, до 90,9 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) растет на 4,1 базисного пункта, до 3,024%. Во вторник доходность десятилетних US Treasuries впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.
В то же время удешевлению золота способствует снижение геополитической напряженности. В частности, инвесторы отреагировали на новости о том, что министр финансов США Стивен Мнучин в ближайшее время посетит КНР для торговых переговоров.
"В последнее время наблюдается некоторый оптимизм по поводу того, что торговая война между США и Китаем не станет такой большой проблемой", — сказал агентству Рейтер аналитик Natixis Бернар Дад (Bernard Dahdah).
Ослабление геополитической напряженности снижает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Прайм: последние новости
Биткоин откатился от месячного максимума и торгуется на уровне около $9 тыс "Пятерочка" может покинуть ряды отличников Куда еще можно успеть поехать на майские праздники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова обвинила США в рейдерском захвате146
Украина взялась за российские корабли70
Россия доказала очередную ложь США396
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ129
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз23
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение