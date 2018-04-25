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Полиция снимет на видео участников майских акций
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Полиция снимет на видео участников майских акций 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Московская полиция будет вести фото— и видеосъемку участников несогласованных публичных мероприятий для дальнейшей правовой оценки их действий. Об этом в среду, 25 апреля, сообщила пресс-служба столичного главка.
«В Москве состоится большое количество мероприятий и народных гуляний, посвященных празднованию праздника Весны и Труда. Сотрудники столичной полиции совместно с представителями Росгвардии и народных дружин будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан. Московская полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
На несогласованных акциях, прошедших 7 октября 2017 года в 23 городах России, были задержаны 124 человека. Несанкционированная акция состоялась и в столице. По подсчетам МВД, на Пушкинской площади собрались около 700 человек, включая журналистов. Затем митингующие двинулись в сторону Кремля, после чего была перекрыта Красная площадь.
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