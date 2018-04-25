Полиция снимет на видео участников майских акций

Московская полиция будет вести фото— и видеосъемку участников несогласованных публичных мероприятий для дальнейшей правовой оценки их действий. Об этом в среду, 25 апреля, сообщила пресс-служба столичного главка.

«В Москве состоится большое количество мероприятий и народных гуляний, посвященных празднованию праздника Весны и Труда. Сотрудники столичной полиции совместно с представителями Росгвардии и народных дружин будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан. Московская полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов », — говорится в сообщении.