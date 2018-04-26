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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 3,04%
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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 3,04% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, энергетики и сырья.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX поднялся на 3,04%, достигнув исторического максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC), которые подорожали на 46,60 п. (17,69%), закрывшись на отметке в 310,00. Котировки Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли на 4,20 п. (14,21%), завершив торги на уровне 33,75. Бумаги DNB (OL:DNB) выросли в цене на 9,2 п. (6,66%), закрывшись на отметке 148,2.
Лидерами падения стали акции Schibsted ASA A (OL:SBSTA), цена которых упала на 1,7 п. (0,73%), завершив сессию на отметке 232,3. Акции Gjensidige Forsikring ASA (OL:GJFS) не изменились на 0,0 п. (0,00%), закрывшись на уровне 127,6, а BW LPG Ltd (OL:BWLPG) на 0,00 п. (0,00%) и завершили торги на отметке 28,40.
На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (109) превысило количество закрывшихся в минусе (72), а котировки 22 акций практически не изменились.
Котировки акций Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 17,69%, 46,60 п., и завершили торги на отметке 310,00. Котировки акций Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 14,21%, 4,20 п., и завершили торги на отметке 33,75. Котировки акций Gjensidige Forsikring ASA (OL:GJFS) до 52-недельного минимума, 0,00%, 0,0 п., и завершили торги на отметке 127,6.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,12%, или 0,08, достигнув отметки $67,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,55%, или 0,41, до $74,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,39%, или 5,10, до отметки $1.317,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,09% до 9,6867, а котировки USD/NOK повысились на 0,30%, достигнув отметки 7,9962.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,30% до 91,30.
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