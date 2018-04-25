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Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 1,25%
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Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 1,25% 

Investing.com Россия 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммерческих услуг, банковских услуг и страхования.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подешевел на 1,25%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Storebrand (OL:STB), которые подорожали на 2,66 п. (4,06%), закрывшись на отметке в 68,20. Котировки Schibsted ASA A (OL:SBSTA) выросли на 7,6 п. (3,36%), завершив торги на уровне 234,0. Бумаги Telenor (OL:TEL) выросли в цене на 5,7 п. (3,33%), закрывшись на отметке 176,8.
Лидерами падения стали акции DNB (OL:DNB), цена которых упала на 12,5 п. (8,26%), завершив сессию на отметке 140,9. Акции Orkla (OL:ORK) поднялись на 6,30 п. (7,74%), закрывшись на уровне 74,99, а Gjensidige Forsikring ASA (OL:GJFS) снизились в цене на 9,1 п. (6,66%) и завершили торги на отметке 127,5.
На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (125) превысило количество закрывшихся в плюсе (54), а котировки 23 акций практически не изменились.
Котировки акций Orkla (OL:ORK) упали до 52-недельного минимума, упав на 7,74%, 6,30 п., и завершили торги на отметке 74,99. Котировки акций Gjensidige Forsikring ASA (OL:GJFS) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 6,66%, 9,1 п., и завершили торги на отметке 127,5.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,21%, или 0,14, достигнув отметки $67,84 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,30%, или 0,22, до $73,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,82%, или 10,90, до отметки $1.322,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,42% до 9,7075, а котировки USD/NOK повысились на 0,90%, достигнув отметки 7,9745.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 90,98.
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