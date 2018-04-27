Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,09%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, медицинского оборудования и услуг и автомобилестроения.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX снизился на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Salmar ASA (OL:SALM), которые подорожали на 10,40 п. (2,65%), закрывшись на отметке в 403,20. Котировки Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) выросли на 1,0 п. (1,67%), завершив торги на уровне 60,9. Бумаги Grieg Seafood (OL:GSFO) выросли в цене на 1,05 п. (1,18%), закрывшись на отметке 90,00.

Лидерами падения стали акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC), цена которых упала на 10,00 п. (3,23%), завершив сессию на отметке 300,00. Акции Norsk Hydro (OL:NHY) поднялись на 1,04 п. (2,02%), закрывшись на уровне 50,50, а Orkla (OL:ORK) снизились в цене на 1,30 п. (1,73%) и завершили торги на отметке 73,76.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (96) превысило количество закрывшихся в плюсе (90), а котировки 19 акций практически не изменились.

Котировки акций Salmar ASA (OL:SALM) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,65%, 10,40 п., и завершили торги на отметке 403,20. Котировки акций Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 1,67%, 1,0 п., и завершили торги на отметке 60,9. Котировки акций Grieg Seafood (OL:GSFO) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,18%, 1,05 п., и завершили торги на отметке 90,00. Котировки акций Orkla (OL:ORK) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 1,73%, 1,30 п., и завершили торги на отметке 73,76.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,32%, или 0,22, достигнув отметки $67,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,23%, или 0,17, до $74,57 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,39%, или 5,20, до отметки $1.323,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,26% до 9,6501, а котировки USD/NOK упали на 0,31%, достигнув отметки 7,9695.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 91,44.