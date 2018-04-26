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Ввод Керченского моста резко изменит цены на бензин в Крыму
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Ввод Керченского моста резко изменит цены на бензин в Крыму 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: most.life
Позиция ФАС по топливному рынку Крыма повлияет на ситуацию. Как считает младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев, мы обязательно увидим некоторое снижение цен, а с вводом в эксплуатацию Керченского моста начнутся регулярные поставки, и цена стабилизируется окончательно.

Цены на топливо в Крыму

Цены в Крыму на нефтепродукты завышены, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Исходя из общих тенденций в экономике, они не должны быть такими высокими — когда мы едем по бензоколонкам, то видим цену на 2-3 рубля выше, чем в Москве, отмечает Артемьев.
В ФАС подозревают сговор на топливном рынке полуострова, отмечая, что сейчас все виновные получили штрафы, и произошло некоторое снижение, в среднем на 50 копеек, но его все равно недостаточно. Если же компании выплатят стомиллионный штраф, и ситуация кардинально не изменится, то аналогичные штрафы будут продолжаться. Не исключено, что впоследствии дело может дойти и до уголовной статьи, согласно которой виновным грозит до семи лет за сговор.
«Конечно, позиция ФАС повлияет в целом на ситуацию на топливном рынке в Крыму и приведет к некоторому снижению цен, но в то же время она может привести и к сокращению конкуренции на рынке, что является риском для движения цен вверх. Нынешняя дороговизна топлива объясняется тем, что на полуострове сохраняется достаточно дорогая логистика. Топливо завозится в основном бензовозами через паромную переправу, а колесный транспорт наиболее дорогой, поэтому в цену бензина и вкладываются такие издержки.
Ко всему прочему железнодорожное сообщение через Украину прервано, а трубопровод в Крым не проложен, поэтому все эти факторы сказываются на цене. Еще один фактор роста цен связан с отсутствием в Крыму вертикально интегрированных компаний, поэтому небольшие сети АЗС самостоятельно устанавливают стоимость топлива», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Открытие Крымского моста

Резко ситуацию может изменить даже не штрафы Антимонопольной службы, а открытие моста через Керченский пролив. По мнению Артемьева, цены на бензин в Крыму после этого выровняются с московскими, снизившись на два-три рубля.
«Когда произойдет открытие моста, и будет разрешен проезд по нему грузового и железнодорожного транспорта, ситуация на рынке кардинально изменится. Стоит отметить, что в туристический сезон в Крыму находится много автомобилей из других регионов, поэтому потребление топлива растет в пиковый период и необходим его запас. Как только начнутся регулярные поставки, то они сразу позитивно скажутся на цене
Что касается в целом общероссийских цен на топливо, то в 2018 году стоит ожидать положительной динамики. Скорее всего, как и в прошлом году цены выйдут за пределы инфляции рост составит между 4% и 7% по итогам года. Они увеличатся с учетом акцизов и тех инфляционных процессов, которые наблюдаются в российской экономике», — резюмирует Андрей Гордеев.
О том, как в России изменится цена бензина и дизельного топлива в 2018 году ФБА «Экономика сегодня» подробно рассказывала ранее.
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