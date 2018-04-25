Акция «Сохраним первоцветы живыми» состоится в СЗАО

В Музее природы на Родионовской улице района Куркино СЗАО 26 апреля состоится ежегодная экологическая акция «Сохраним первоцветы живыми». Об этом рассказали представители пресс-службы Мосприроды.

— Акция «Сохраним первоцветы живыми» проводится ежегодно. В рамках этой акции мы предлагаем познакомиться с разнообразием первоцветов, узнать о том, почему многие из них занесены в Красную книгу Москвы , и что можно сделать для их сохранения, — пояснили в Мосприроде.

Участники акции сделают поделки — весенние открытки для родных и близких. Приглашенный гость мероприятия — клуб «Уютка» представит благотворительное рукоделие.

Акция пройдет с 15.00 до 17.00 в экоклассе по адресу: улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Вход свободный.