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Акция «Сохраним первоцветы живыми» состоится в СЗАО
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Акция «Сохраним первоцветы живыми» состоится в СЗАО 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Музее природы на Родионовской улице района Куркино СЗАО 26 апреля состоится ежегодная экологическая акция «Сохраним первоцветы живыми». Об этом рассказали представители пресс-службы Мосприроды.
— Акция «Сохраним первоцветы живыми» проводится ежегодно. В рамках этой акции мы предлагаем познакомиться с разнообразием первоцветов, узнать о том, почему многие из них занесены в Красную книгу Москвы, и что можно сделать для их сохранения, — пояснили в Мосприроде.
Участники акции сделают поделки — весенние открытки для родных и близких. Приглашенный гость мероприятия — клуб «Уютка» представит благотворительное рукоделие.
Акция пройдет с 15.00 до 17.00 в экоклассе по адресу: улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Вход свободный.
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