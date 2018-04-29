Потребителям приелись китайские смартфоны

В первом квартале 2018 года мировые поставки китайских смартфонов упали до уровня пятилетней давности, подсчитали аналитики компании Canalys. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с пресыщением рынка, вызванным непрерывным ростом доли китайских смартфонов, наблюдавшимся на протяжении почти четырех лет кряду.

В докладе Canalys отмечается, что ежеквартальные поставки смартфонов из Китая по состоянию на 2018 год едва достигают 100 миллионов экземпляров. Последний раз столь низкие показатели исследователи рынка отмечали в первом квартале 2013 года. В тот момент ниша по сути была представлена 3-4 известными производителями, обеспечивающими рынок своей продукцией.

Сейчас больше всего смартфонов отгружает Huawei. Доля этого вендора достигает 24%. На втором и третьем местах с показателями 19 и 17% соответственно разместились Oppo и Vivo, принадлежащие одному владельцу в лице BBK Electronics. Меньше всего среди популярных вендоров доля у Xiaomi. По итогам первого квартала сего года компания занимает 13%.

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