4 мая в Парке Победы пройдёт акция «Я — наследник Победы»

В преддверии 9 мая Парк Победы на Западе Москвы становится одной из главных площадок патриотического воспитания молодёжи и народных гуляний.

В следующую пятницу на Поклонной горе пройдёт памятная акция, посвящённая 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители нашего округа примут участие в торжественном митинге, посмотрят концерт и показательные выступления спортсменов. Руководители ЗАО и все желающие поздравят ветеранов с наступающим Днём Победы.

Гости мероприятия также познакомятся с передвижной выставкой оружия, смогут погладить четвероногих хранителей правопорядка, пообщаться с кинологами, а также отведают полевой кухни.

Сбор участников акции состоится в 13:00 на Аллее Защитников Москвы.