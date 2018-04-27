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4 мая в Парке Победы пройдёт акция «Я — наследник Победы»
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4 мая в Парке Победы пройдёт акция «Я — наследник Победы» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В преддверии 9 мая Парк Победы на Западе Москвы становится одной из главных площадок патриотического воспитания молодёжи и народных гуляний.
В следующую пятницу на Поклонной горе пройдёт памятная акция, посвящённая 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители нашего округа примут участие в торжественном митинге, посмотрят концерт и показательные выступления спортсменов. Руководители ЗАО и все желающие поздравят ветеранов с наступающим Днём Победы.
Гости мероприятия также познакомятся с передвижной выставкой оружия, смогут погладить четвероногих хранителей правопорядка, пообщаться с кинологами, а также отведают полевой кухни.
Сбор участников акции состоится в 13:00 на Аллее Защитников Москвы.
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