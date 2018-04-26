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Фабрики для майнинга криптовалют запустят в Иркутской области
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Фабрики для майнинга криптовалют запустят в Иркутской области 

360tv.ru 2 часа назад
Недалеко от ГЭС «Иркутскэнерго» хотят открыть пять фабрик, на которых будут майнить криптовалюту. Производство готовятся запустить к октябрю 2018 года эстонская компания Minery Global и российское ООО «Майнери.Ру», сообщил «Интерфакс»
«Всего в рамках проекта планируется построить пять майнинговых комплексов общей мощностью 55 МВт», — уточнили в российской организации, которая является инициатором проекта. Его партнером по поставкам электроэнергии является АО «Братская электросетевая компания».
Три из них разместят в Братске, еще по одному появится в Иркутске и Усть-Илимске. Иркутскую область для этого выбрали из-за дешевой электроэнергии. Ее генерируют три ГЭС «Иркутскэнерго» — Иркутская, Братская и Усть-Илимская.
При этом совокупные затраты на единицу мощности установленного на майнинговом комплексе оборудования составят всего 0,07 доллара за один киловатт в час.
Сейчас идет получение разрешительной документации и разработка программного обеспечения для управления майнинг-хостингом на базе ОС Linux. Строить фабрики для майнинга начнут в августе, а выпускать криптовалюту станут в октябре.
Предприимчивый москвич украл у доверчивого молодого человека крупную сумму, представившись продавцом оборудования для майнинга. Мужчина забрал у клиента миллион рублей и пропал.
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