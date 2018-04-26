Фабрики для майнинга криптовалют запустят в Иркутской области

Недалеко от ГЭС «Иркутскэнерго» хотят открыть пять фабрик, на которых будут майнить криптовалюту. Производство готовятся запустить к октябрю 2018 года эстонская компания Minery Global и российское ООО «Майнери.Ру», сообщил «Интерфакс»

«Всего в рамках проекта планируется построить пять майнинговых комплексов общей мощностью 55 МВт», — уточнили в российской организации, которая является инициатором проекта. Его партнером по поставкам электроэнергии является АО «Братская электросетевая компания».

Усть-Илимске. Три из них разместят в Братске , еще по одному появится в Иркутске Иркутскую область для этого выбрали из-за дешевой электроэнергии. Ее генерируют три ГЭС «Иркутскэнерго» — Иркутская, Братская и Усть-Илимская.

При этом совокупные затраты на единицу мощности установленного на майнинговом комплексе оборудования составят всего 0,07 доллара за один киловатт в час.

Сейчас идет получение разрешительной документации и разработка программного обеспечения для управления майнинг-хостингом на базе ОС Linux. Строить фабрики для майнинга начнут в августе, а выпускать криптовалюту станут в октябре.

Предприимчивый москвич украл у доверчивого молодого человека крупную сумму, представившись продавцом оборудования для майнинга. Мужчина забрал у клиента миллион рублей и пропал.