Российский авторынок погубят не санкции, а продавцы-иждивенцы

Когда участники автомобильного рынка, а также независимые эксперты сходятся вместе, чтобы обсудить будущее, то они во многом делают ставку на степень активности государственной поддержки. Будут программы — будет рост, а на нет и суда нет. Получается, что всю эту гигантскую тусовку из производителей, дилеров, сервисных центров и прочих организаций с приставкой «авто» мы называем «бизнесом» исключительно по привычке?

Не успел курс рубля основательно упасть по отношению к доллару и евро, как все автовладельцы, как состоявшиеся, так и перспективные, немедленно затаили дыхание: что же теперь будет? Заметьте, ни у кого не возникло вопроса: а почему, собственно, вообще что-то должно случиться? Какое нам дело до поведения забугорных дензнаков?

Но нет, народ сер, но мудр, как справедливо заметили Стругацкие. И он знает, что любое изменение конъюнктуры, а не только курсовые скачки валют, автопроизводители и автодилеры неуклонно обращают себе на пользу. Причем именно в разрезе «собрать побольше денег, прилагая по возможности к тому минимум труда».

Возьмем, например, повышение ставок утилизационного сбора с 1 апреля. Реакция уже пошла. Ценники буквально за последние недели переписали Ravon, Volkswagen, Skoda, Volvo, Mitsubishi, Jeep, УАЗ. Да, и УАЗ, Карл! И это только начало. Эксперты единодушно предсказывают рост цен на 10–15%. И ничего, что в этой части затраты на собранные в России легковые автомобили производителям компенсирует государство. А локальное производство, по данным PricewaterhouseCoopers, вовсе не склонного преувеличивать наши успехи, в 2017 году достигло 1 220 000 штук. Притом что импорт составил всего 255 000 машин.

Государство ввалило немалые средства в то, чтобы погасить кризис в автомобильной отрасли. Другое дело, что эти же средства можно было бы использовать куда эффективнее, ну да ладно. Вроде бы дела в отрасли пошли на лад. Но уже с конца прошлого года производители заранее начали готовить почву для шантажа любимого правительства. Дескать, сокращение государственной поддержки приведет к стагнации и возврату к негативному тренду. Так, по оценкам аналитика Frost&Sullivan Ивана Кондратенко , с нынешними объемами господдержки рост авторынка как минимум замедлится в сравнении с 2017 годом, а в случае возможного ухудшения экономической ситуации и усиления волатильности валюты рынок вернется к негативному тренду 2013–2016 годов.

Еще бы, кому охота отказываться от столь шикарной схемы. Повышаешь прайс на 10% и продаешь машину со скидкой 10%, которую затем государство компенсирует. Все довольны, все счастливы: клиент получил дисконт и старую цену, продавец — профит, а государство… Ну, это неважно.

Однако родное правительство на шантаж поддалось только частично и выделило на текущий год в два раза меньше средств, чем в прошлый, — 35 млрд рублей. Да и то все больше на какую-то нишевую ерунду вроде адресных программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Свое дело», «Русский тягач», «Русский фермер». Выделенные деньги тают на глазах, и хватит их разве что на квартал-другой.

Естественно, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев недоволен. Он заявляет, что госпрограмм недостаточно. И вообще следует не только денег добавить, но и поднять ценовую планку включенных в господдержку автомобилей до 2 млн рублей и расширить список моделей. А может, просто и без затей компенсировать дилерам всю стоимость проданной машины, оставляя им же и деньги, полученные от клиента?

Наши производители, а тем более дилеры, — они бедны, еле концы с концами сводят. Именно поэтому не публикуется отчетов об их доходах и прибылях. И можно только догадываться, насколько им тяжко живется. Ведь случайные данные, прорвавшиеся сквозь все заслоны в прессу, ничего не значат, да?

Вот группа компаний «Рольф» — крупнейший импортер и розничный продавец легковых автомобилей — рассчитывает увеличить чистую прибыль по итогам работы в 2018 году на 30% по сравнению с 2017-м. А в 2017-м она получила 3,672 млрд денег в отечественной валюте. Об этом агентству RNS сообщила сама генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова . Или вот «Соллерс» , чистая прибыль которого, согласно «Коммерсанту», составила в минувшем году 575 млн рублей.

Так что если у вас есть сомнения по поводу того, будут ли дорожать автомобили из-за повышения курса доллара (или евро — без разницы), — не сомневайтесь. Будут. Даже если в ближайшие дни доллар вновь грохнется оземь и будет стоить 50 рублей. Отмазка-то уже есть.

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